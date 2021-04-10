 

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов

10.04.2021, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».

В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.

В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров РФ и США

16.07 / США начали перебрасывать войска в Польшу

02.11 / Медведчук – Зеленский пытается узурпировать власть на Украине

11.01 / Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса

23.08 / Боевики ликвидированы в зоне КТО в Ингушетии

20.08 / СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий младшей сестре

03.11 / Le Figaro – больше не республиканский оплот — этнические меньшинства дают шанс демократам победить в Техасе

19.08 / Маршалл Биллингсли: «Сейчас мяч на российской стороне»

21.02 / Назван самый вредный продукт для мужчин

27.07 / Эксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика