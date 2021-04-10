Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции

Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле, состояние шести человек уточняется, 19 туристов не получили серьезных травм, сообщило ведомство.

В сообщении ведомства отмечается, что Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм», – добавляется в сообщении.

Ранее представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Представитель посольства РФ в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции.