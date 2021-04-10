 

Флеболог рассказал о простом рецепте для профилактики варикоза

10.04.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Денис Ибрагимов, доктор-флеболог, поделился простым рецептом для профилактики варикоза. Специалист заявил, что для здоровья ног необходимо делать гимнастику, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Флеболог напоминает, что женщины не должны перегреваться и переохлаждаться, так как резкое расширение или сужение стенок вен понижает их эластичность, делает хрупкими, изменяется ширина просвета. Такие рекомендации относятся и к депиляции горячим воском. Также не стоит носить тесные и облегающие джинсы, чулки, которые имеют узкую резинку, тугой пояс, гольфы, передавливающие сосуды и мешающие нормальному венозному оттоку.

Укрепить стенки сосудов и улучшить тонус вен поможет контрастный душ. В период сна необходимо несколько минут подержать ноги в приподнятом положении для улучшения венозного оттока и не допустить застоя крови. Нужно отказаться и от курения, так как эта вредная привычка провоцирует осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей – тромбоз глубоких вен, тромбофлебит, кровотечения варикозных вен.

Доктор напомнил о сбалансированном рационе. В пище должно быть много витаминов A, C, E. Они есть в кашах, зеленых овощах и фруктах. Лучше всего вместо десертов употреблять сухофрукты, ягоды и цукаты. Также специалист советует регулярно посещать врача, так как иногда заболевание развивается скрытно.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Мнение: Ирак – “кто есть кто”. Часть II

31.07 / Мнение: России пора становиться хранилищем памяти мира?

09.09 / Актер Борис Клюев перед смертью упоминал о компромате

11.03 / Скандалы: Банкира приговорили к расплате

13.08 / Айза Анохина о новом клипе Давы и Филиппа Киркорова: «Это гимн конца света»

06.11 / В Нидерландах полиция задержала мужчину с опасным предметом в школе

15.02 / Группа международных ученых не смогла найти объяснение тайны происхождения человека

07.08 / Скандалы: «А параллельно пилились бюджеты…»

05.07 / Мнение: Задача

25.03 / В “Артеке” началось обучение советников директоров школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика