Флеболог рассказал о простом рецепте для профилактики варикоза

Денис Ибрагимов, доктор-флеболог, поделился простым рецептом для профилактики варикоза. Специалист заявил, что для здоровья ног необходимо делать гимнастику, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Флеболог напоминает, что женщины не должны перегреваться и переохлаждаться, так как резкое расширение или сужение стенок вен понижает их эластичность, делает хрупкими, изменяется ширина просвета. Такие рекомендации относятся и к депиляции горячим воском. Также не стоит носить тесные и облегающие джинсы, чулки, которые имеют узкую резинку, тугой пояс, гольфы, передавливающие сосуды и мешающие нормальному венозному оттоку.

Укрепить стенки сосудов и улучшить тонус вен поможет контрастный душ. В период сна необходимо несколько минут подержать ноги в приподнятом положении для улучшения венозного оттока и не допустить застоя крови. Нужно отказаться и от курения, так как эта вредная привычка провоцирует осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей – тромбоз глубоких вен, тромбофлебит, кровотечения варикозных вен.

Доктор напомнил о сбалансированном рационе. В пище должно быть много витаминов A, C, E. Они есть в кашах, зеленых овощах и фруктах. Лучше всего вместо десертов употреблять сухофрукты, ягоды и цукаты. Также специалист советует регулярно посещать врача, так как иногда заболевание развивается скрытно.

Источник: rg.ru