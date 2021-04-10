 

Коллега актрисы Елены Кондулайнен сообщил о её исчезновении

10.04.2021, 17:58, Разное
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Недавно один из руководителей столичного Театра Луны Игорь Краснопольский дал интервью одному из отечественных изданий, в котором рассказал об исчезновении связи с работницей его культурного заведения, знаменитой актрисой Еленой Кондулайнен. Данное событие произошло на фоне проблем со здоровьем популярной кинозвезды.
Как рассказал Игорь Краснопольский, несмотря на отсутствие связи с артисткой, Театр Луны регулярно переводит ей заработную плату. Специалист предположил, что сведениями о знаменитости могут обладать представители гильдии киноактеров, однако последние также заявили об отсутствии какой-либо определенной информации о Елене Кондулайнен. Более того, состояние здоровья звезды экрана неизвестно и ряду близких людей актрисы, с которыми она тоже не выходила на связь очень давно. Беспокоит её знакомых и то, что 9 апреля знаменитость должна была праздновать свой 63-й день рождения, однако где и как именно это происходило, им неизвестно.

Беда в жизни именитой кинозвезды произошла в 2020 году – она перенесла два инсульта. После произошедшего Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинскую клинику, откуда после прохождения соответствующей терапии была выписана с назначением реабилитационного курса. Впрочем, до настоящего момента артистка к публичной жизни не возвращалась. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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