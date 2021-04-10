Юморист Юрий Стоянов раскритиковал молодежь за неуважение к старости

Юрий Стоянов высказал свое мнение по поводу взаимоотношений поколений. Юморист раскритиковал молодежь за неуважение к пожилым людям и старости и посетовал на неравенство в шоу-бизнесе.

В современном мире с доступом к интернету практически у любого человека появилось больше возможностей для самовыражения. Однако не все используют для этого творчество или конструктив, создавая что-то интересное. К сожалению, для нынешней молодежи уже стало привычным пытаться прославиться за счет эпатажа или скандала. Некоторые даже прибегают к насмешкам не только над ровесниками, но и над старшим поколением.

Подобная мода на «хайп» возмущает 63-летнего комика Юрия Стоянова. В интервью отечественным изданиям он поделился своими рассуждениями, раскритиковав молодежь за отсутствие моральных барьеров. Новое поколение легко позволяет себе поиздеваться над старшими. Как пример, бывший участник передачи «Городок» привел комментарии молодых людей в чатах. Обсуждая вероятные пластические операции пожилых звезд отечественного шоу-бизнеса, юные блогеры, не задумываясь, задевают чувства других. Как отметил Стоянов, создается впечатление, будто молодежь попросту не может понять, что в свое время и они состарятся. При этом артист отметил, что не ощущает собственный возраст, однако гордится им. Для многих такой подход может быть непонятным, однако вот уже 30 лет юморист с гордостью носит седину.

К сожалению, для современного мира успех почти всегда приравнивается к молодости. В обратном случае человек не может рассчитывать на равноправие и принятие на том уровне, как и ранее. В своей жизни Стоянов это уже ощущает, он также заметил, что в США артисты 60+ являются отдельной категорией, пользующейся почетом. В РФ же, как пишет «Слово и дело», возрастные звезды попросту списываются со счетов, их постепенно отдаляют на задний план.

Источник: globalmsk.ru