 

Мошенники начали продавать поддельные AirPods

10.04.2021, 17:12, Новости дня
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Представители компании Apple напоминают, что выпуск беспроводных наушников третьего поколения AirPods начнется только во втором полугодии. Поэтому все устройства, которые предлагают на рынке под видом данной модели, являются банальными подделками.

Эксперты не советуют даже рассматривать предложения купить AirPods третьего поколения. В конце концов, окажется, что такие гаджеты ненадежны и быстро выйдут из строя. О каких-либо высоких технических качествах и речи быть не может.

К сожалению, в мире за последнее время буквально расцвела индустрия подделок популярных устройств. Ее жертвами, как правило, становятся те, кто пытается получить дорогой гаджет со значительной скидкой или раньше всех.



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