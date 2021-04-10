 

Android-смартфоны будут записывать звонки с незнакомых номеров

10.04.2021, 17:12, Новости дня
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В приложении Google Phone, предназначенного для установки на смартфоны с операционной системой Android, появилась новая функция, позволяющая записывать звонки с незнакомых номеров телефонов.

Запись производится автоматически, отмечают эксперты. Однако участников разговора все же оповещают о том, что их слова сохранятся в отдельном аудиофайле.

Также следует иметь в виде, что такая запись может срабатывать только на территории тех стран и регионов, где не запрещено записывать телефонные разговоры. Автоматически записанные разговоры с абонентами незнакомых номеров позволят избавиться от назойливых звонков разного рода недоброжелателей, отмечают у разработчика. Иногда они могут послужить даже доказательством в суде.



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