 

Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян

10.04.2021, 17:06, Новости дня
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Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства РФ в Турции.

«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя.

Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.

Ранее представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии.



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