 

Светлана Лобода подверглась критике со стороны Минаева

10.04.2021, 17:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Писатель Сергей Минаев раскритиковал Лободу на одном из шоу.
По мнению Минаева, только некоторые российские проекты могут стать успешными в Америке. Это связано с менталитетом и сложностями в языке. Как упомянул писатель, есть только одна сфера, которая идёт в ногу с Западом, и это музыка, но исключительно в хип-хоп стиле. Поэтому у российских певиц мало шансов стать успешными в США.

Также писатель отметил, что благодаря Интернету хип-хоп исполнители из РФ смогли дойти до уровня западных певцов.

И если у рэперов ещё получится «пробиться», то певцы поп жанра смогут выступать только для российских слушателей.
«Зачем им Zivert и Лобода, ну вот правда? Вот ты приезжаешь в Лас-Вегас и можешь увидеть там всех поп-див, которые только существуют. Там десять таких, как Лобода, — от Джей Ло до Бритни Спирс. Вот кому это нужно?» — сказал Минаев, будучи в программе «Специальный гость» на RTVI.

Из-за упоминания Лободы в одном из шоу, он втянулся в конфликтную ситуацию с Нателлой Крапивиной, продюсером певицы. Писатель рассказал, что он не считает искусство Лободы каким-то большим достижением. Нателла, в свою очередь, сообщила, что его “писанина” тоже не очень.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Версия: Россия получит возможность раскрыть нефтяные секреты Лукашенко

28.11 / Названы защищающие от рака продукты

03.02 / Лавров на встрече с главой МИД Швеции выразил готовность обсуждать тему Навального

15.12 / США ввели санкции против чиновников управления оборонной промышленности Турции

04.03 / Германия опасается влияния российского пропагандистского канала

17.07 / Ученые рассказали о признаках близкого инфаркта

12.01 / Мэрия Москвы лишила «ДОМ-2» павильона для кастингов и редакции журнала

25.12 / Екатерина Варнава осудила коллег по шоу-бизнесу за «звездную болезнь»

14.12 / Пиар-директор Юлии Началовой раскрыла тайны своей работы у звезд шоу-бизнеса

07.04 / Мнение: Живописный труп: женщина, забитая щитами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика