Светлана Лобода подверглась критике со стороны Минаева

Писатель Сергей Минаев раскритиковал Лободу на одном из шоу.

По мнению Минаева, только некоторые российские проекты могут стать успешными в Америке. Это связано с менталитетом и сложностями в языке. Как упомянул писатель, есть только одна сфера, которая идёт в ногу с Западом, и это музыка, но исключительно в хип-хоп стиле. Поэтому у российских певиц мало шансов стать успешными в США.

Также писатель отметил, что благодаря Интернету хип-хоп исполнители из РФ смогли дойти до уровня западных певцов.

И если у рэперов ещё получится «пробиться», то певцы поп жанра смогут выступать только для российских слушателей.

«Зачем им Zivert и Лобода, ну вот правда? Вот ты приезжаешь в Лас-Вегас и можешь увидеть там всех поп-див, которые только существуют. Там десять таких, как Лобода, — от Джей Ло до Бритни Спирс. Вот кому это нужно?» — сказал Минаев, будучи в программе «Специальный гость» на RTVI.

Из-за упоминания Лободы в одном из шоу, он втянулся в конфликтную ситуацию с Нателлой Крапивиной, продюсером певицы. Писатель рассказал, что он не считает искусство Лободы каким-то большим достижением. Нателла, в свою очередь, сообщила, что его “писанина” тоже не очень.

Источник: www.starhit.ru