Сторонник Майдана Портников назвал голосовавших за Зеленского идиотами

Жители Незалежной продолжают разочаровываться в своём лидере. Президент Украины Владимир Зеленский спустя полтора года правления едва ли выполняет свои предвыборные обещания, среди которых было обновление госаппарата, борьба с коррупцией и мир на Донбассе. На деле же страна всё больше погружается в авторитаризм, а на юго-востоке снова идут ожесточённые бои.

Украинский журналист и публицист, сторонник Майдана Виталий Портников заявил, что ещё до выборов ожидал пришествия к власти человека, подобного Зеленскому и скорое падение его рейтингов. Однако Портников признался, что не предполагал возможность победы самого комика, поскольку он слишком испортил себе репутацию, будучи уличённым в связях с олигархами.

Эксперт отметил, что украинцам не следовало всерьёз воспринимать Зеленского, но “идиотизм избирателя” превзошёл все его ожидания. Журналист прогнозирует, что Владимир Зеленский и дальше продолжит совершать ошибки и терять рейтинг, а его соперники будут лишь набирать политический вес. Более того, в какой-то момент экс-президент Пётр Порошенко окажется более востребован в украинском обществе и обретёт поддержку олигархата, который будет прославлять его как хозяйственного политика, обеспечившего гражданам достойный уровень жизни.