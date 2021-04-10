 

Disney представил «настоящий» световой меч

10.04.2021, 16:12, Новости дня
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Американская компания Disney представила меч, который может полностью выдвигать и убирать лезвие, как и «настоящие» световые мечи в фильмах.

Как информирует Syfy Wire, демонстрация меча прошла во время пресс-конференции в парке Disney. Председатель парка Джош Дамаро вынул излучатель светового меча из небольшой коробки, активировал его так же, как в фильмах, в результате чего из него поднялся «клинок», который почти не отличался от того, что показывали в «Звездных войн». Затем он также заявил: «Это реально».

При этом издание The Verge отмечает, что Disney пока не показал фотографии и видео нового изобретения. Как предполагает издание, световой меч все еще находится на стадии проектирования, поскольку необходимо провести доработку, чтобы продемонстрировать его на видео.

В 2017 году поклонники саги «Звездный Войн» похвалили разработчиков приложения InstaSaber. С помощью обычного листа белой бумаги, скрученного в трубочку, и приложения на iPhone можно сделать световой меч в реальном времени.



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