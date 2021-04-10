 

Известная актриса Фиби Уоллер-бридж заполучила роль в пятом фильме об Индиане Джонсе

10.04.2021, 16:10, Разное
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Известная британская актриса и сценаристка, Фиби Уоллер-Джонс снимется в финальном фильме про Индиана Джонса, спустя 41 год после экранизации дебютной кинокартины. Её коллегой по кинофильму о знаменитом учёном-археологе станет 78-летний Харрисон Форд.
Чья именно роль ей досталась, пока что не ясно. Как известно, режиссером пятой киноленты о Индиане Джонсе будет Джеймс Мэриголд, который стал популярным после выхода кинофильма «Ford против Ferrari”. Сопродюсерами ленты стали Френк Маршалл, Саймон Эмануель, Кэтлин Кеннеди и Стивен Спилберг. А записывать композиции для финального приключения будет музыкант Джон Уильямс.

Съемки запланированы на лето 2021 года. Сам релиз пятой части состоится 29 июля 2022 года, больше чем через четырнадцать лет, после экранизации крайней части, и спустя 41 год, после дебютной премьеры.

Напомним, Харрисон Форд уже не один раз был номинирован на разного рода премии за свою роль Индианы Джонса и также был награждён «Золотым Глобусом» за вложения в киноиндустрию.

Источник: www.igromania.ru



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