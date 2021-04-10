 

Россиян ждет воссоединение знаменитого дуэта Сергея Лазарева и Влада Топалова

10.04.2021, 16:10, Разное
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Знаменитый дуэт Влада Топалова и Сергея Лазарева готов снова покорять вершины музыкальных чартов. Россиян ждет воссоединение популярной некогда группы Smash!!.
В первой половине 2000-х годов одной из самых популярных групп РФ и всего СНГ была Smash!!. Их хиты стабильно занимали первые позиции всевозможных хит-парадов, а участники считались самыми завидными женихами. В проекте, созданном бизнесменом Михаилом Топаловым, участвовали его сын Влад и Сергей Лазарев. Оба прошли хорошую школу в престижном детском ансамбле «Непоседы», что дало им отличный опыт и обеспечило успех. Однако после записи всего лишь второго альбома группа распалась, а оба артиста начали сольные карьеры. С тех пор Сергей Лазарев не только стал одним из самых востребованных артистов страны, но и дважды занял место в тройке лидеров на конкурсе «Евровидение».

Сейчас стало известно, что спустя почти 15 лет стало известно, что Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединятся снова. Причем выступление возрожденного Smash!! состоится уже завтра, 11 апреля. Произойдет знаменательное событие в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Как известно, Лазарев является ведущим передачи, к нему на сцену и поднимется его давний приятель и коллега Влад Топалов. Интересно, что недавно он признался, что соскучился по прежним временам, новая совместная работа же станет для творчества обоих артистов своеобразным свежим дыханием.

Также Топалов пояснил СМИ о своем отношении к бывшему партнеру. С его слов, Лазарев до сих пор остается лучшим человеком, с которым довелось когда-либо работать. Его воодушевление разделяет и экс-участник «Евровидения», добавив, что уже сейчас у него такое воодушевление, какого не было и в 20 лет. Стоит отметить, что, как пишет «Ньюинформ», пока артисты выступят вместе только один раз, в рамках телепроекта. Однако вполне вероятно, что в случае успеха они не ограничатся одной песней.



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