В России разрабатывается новая вакцина от коронавируса

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10.04.2021, 16:10, Разное
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Российские исследователи разрабатывают новую вакцину от коронавируса. Препарат создается по заказу Министерства здравоохранения РФ и будет готов уже к следующему весеннему сезону.
После распространения Covid-19 по всему миру исследователи практические всех стран приступили к разработке средств не только для лечения, но и для профилактики заболевания. С момента выявления вируса он мутировал в несколько новых штаммов, поэтому научному миру приходится учитывать все подобные моменты. РФ стала одной из первых стран, предложивших вакцину от этого летального недуга. Как пишет пресс-служба Минздрава, сейчас российские бактериологи готовят к производству новый препарат.

По распоряжению ведомства разработкой вакцины занимается НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, промежуточные результаты испытаний профилактического средства будут готовы уже в ближайшее время. Ученые обеспечены всем необходимым для создания вакцины и диагностики.

Средство для интраназального применения готовят на основе вируса обычного гриппа. При этом применяемая технология аналогично той, которую использовали во время создание «Спутника V». Поэтому и ожидаемая от препарата эффективность также должна быть на высоте. Уже этой осенью планируется начать клинические испытания, а к зиме или осени 2022 года, как пишет «Политэксперт», вакцина станет доступна для применения.

Источник: politexpert.net



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