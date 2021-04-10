Мнение: Роман Анин и «Принцесса Ольга»

К главному редактору «Важных историй» Роману Анину, пришли с обыском. После шестичасового обыска Анина увезли в СКР, на допрос.

Анин отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Поздно ночью Анина отпустили из СКР, но вызвали на допрос в понедельник.

Поводом для обыска и допроса стало уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, возбужденное еще в 2016 году после публикации в «Новой газете» расследования «Тайна «Принцессы Ольги». Это уголовное дело было приостановлено. Но в марте этого года дело снова было возобновлено. После того как «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд к «Важным историям» по совершенно другому поводу.

Теряюсь в догадках. Зачем надо было реанимировать уголовное дело пятилетней давности и проводить обыск и допрос в ночь с пятницу на субботу? Чтобы запугать Анина и других журналистов? Или чтобы весь мир вспомнил яхту «Принцесса Ольга»?

Очевидно, что Роман Анин – журналист, который хорошо известен и в России, и в мире. Про обыск и ночной допрос, не сомневаюсь, будут писать многие авторитетные издания всего мира. И все вспомнят «Принцессу Ольгу». Неужели инициаторы возобновления уголовного дела добивались именно этого?

Фотография Романа Анина отсюда

Фотография яхты «Принцесса Ольга» отсюда

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