 

Мнение: Роман Анин и «Принцесса Ольга»

10.04.2021, 15:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К главному редактору «Важных историй» Роману Анину, пришли с обыском. После шестичасового обыска Анина увезли в СКР, на допрос.

Анин отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Поздно ночью Анина отпустили из СКР, но вызвали на допрос в понедельник.

Поводом для обыска и допроса стало уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, возбужденное еще в 2016 году после публикации в «Новой газете» расследования «Тайна «Принцессы Ольги». Это уголовное дело было приостановлено. Но в марте этого года дело снова было возобновлено. После того как «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд к «Важным историям» по совершенно другому поводу.

Теряюсь в догадках. Зачем надо было реанимировать уголовное дело пятилетней давности и проводить обыск и допрос в ночь с пятницу на субботу? Чтобы запугать Анина и других журналистов? Или чтобы весь мир вспомнил яхту «Принцесса Ольга»?

Очевидно, что Роман Анин – журналист, который хорошо известен и в России, и в мире. Про обыск и ночной допрос, не сомневаюсь, будут писать многие авторитетные издания всего мира. И все вспомнят «Принцессу Ольгу». Неужели инициаторы возобновления уголовного дела добивались именно этого?

Фотография Романа Анина отсюда
Фотография яхты «Принцесса Ольга» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается

30.06 / Мнение: США все больше похожи на СССР?

15.12 / Ученые рассказали о первом в мире 2000-летнем “компьютере”

09.01 / Мнение: Us and them

20.11 / Мнение: Как компьютерные игры делают людей счастливыми

07.12 / Эксклюзивное интервью капитана 1-го ранга ВМС США в отставке Юрия (Гарри)Табаха интернет-каналу “ГОРДОН”

17.01 / Мнение: Дома с гаражами в СССР, нападение на «Сталин-донер» и доктрина ограниченного суверенитета

23.03 / Мнение: О сложном, но мужественном решении Владимира Путина

15.11 / Элементарно, Бастрыкин!

26.09 / Мнение: О брянском «Ефремове»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика