 

OneWeb построит в РФ три наземные станции

10.04.2021, 15:24, Новости дня
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Представители британской компании OneWeb заявили о намерении построить на территории РФ три наземные станции для передачи сигнала со спутников. Впрочем, данное предприятие предоставляет услуги спутникового Интернета. Поэтому для обеспечения покрытия никакие станции здесь вообще не нужны.

Но таковы требования российского законодательства, поясняют эксперты. Чтобы работать легально на территории РФ, нужны наземные станции. Их OneWeb использует для обеспечения связи между обычными мобильными устройствами и своими спутниками.

В планах OneWeb обеспечить покрытие спутниковым Интернетом всю территорию планеты. На орбиту компания уже вывела 110 спутников, а через шесть лет она намерена довести их количество до 648.



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