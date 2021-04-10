Мясников перечислил частые ошибки при гипертонии

При повышенном артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, нужно исключить жирную пищу и сократить потребление соли и сахара, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, передает РИА «Новости».

По его словам, при повышенном систолическом артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, хотя соблюдать строгую диету необязательно.

«Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет. <…> Если у вас артериальная гипертония, ваша норма – полтора-два грамма поваренной соли в день», – сказал Мясников.

Врач также развеял миф о «рабочем давлении». «Я поседел в попытках доказать пациентам, что «рабочего давления» нет! Есть давление нормальное и повышенное. Если у вас рабочее давление повышено, оно может и не вызовет инсульта, разрыва сосудов, какой-то сосудистой катастрофы, но оно будет пилить и пилить ваш организм и ваши сосуды», – объяснил Мясников.

Еще одной ошибкой специалист назвал несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств, нужно неукоснительно следовать назначениям врача, сообщил медик.

Ранее специалисты из медицинского сообщества Action on Salt объяснили, почему людям, страдающим гипертонией, лучше отказаться от вяленого мяса.