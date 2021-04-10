 

Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID

10.04.2021, 15:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС.

Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.

Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».



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