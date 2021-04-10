 

Илон Маск показал, как обезьяна играла в видеоигры с помощью силы мысли

10.04.2021, 15:16, Разное
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Обезьяна смогла играть в игру благодаря сигналам мозга. Этим феноменом поделилась компания Илона Маска.
Илон Макс поделился своим новым стартапом Neuralink. Это маленький имплантат, который вживляется в мозг. На данный момент, это изобретения испытывается на животных, в основном на свиньях и обезьянах. Суть этого изобретения заключается в том, что в дальнейшем, с помощью Neuralink, можно будет облегчить жизнь парализованным людям и дать им возможность пользоваться телефонами и компьютерами.

Во время эксперимента обезьяне вживили в мозг чип Neuralink, а она, в свою очередь, сыграла в компьютерную видеоигру. В процессе самой игры ей не понадобился джойстик, так как ей с легкостью удалось водить курсором благодаря силе мысли.

Разработчики продолжают совершенствовать свой проект, поэтому они использовали уникальную технологию Link, благодаря которой регистрируется все нейронная активность. Именно из-за движения нейронов, обезьяна смогла управлять курсором.

На видео в YouTube, можно увидеть, что сначала обезьяна использовала джойстик, но в дальнейшем она смогла продолжить игру и без него.

Когда работа над новым стартапом закончится, он легко сможет расшифровывать все импульсы нейронов, и таким образом людям с параличом можно будет пользоваться компьютерами или телефонами.



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