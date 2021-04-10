OFD.ru признан лидером рейтинга ОФД

OFD.ru стал лидером рейтинга операторов фискальных данных, по информации, опубликованной Клерк.ру.

Рейтинг был представлен независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research в начале марта 2021 года.

Из 21 ОФД, имеющих разрешение на обработку и защиту фискальных данных, в рейтинг были включены 9 компаний, которые, по мнению экспертов-участников исследования и данных из открытых источников, делят между собой 94,3% рынка ОФД.

Как отмечено в рейтинге, ключевые игроки рынка были проанализированы по 53 критериям.

К группам критериев, важных для потребителей при выборе базовой услуги ОФД – передаче фискальных данных, были отнесены: простота подключения услуги ОФД; удобство управления услугой ОФД, омниканальность службы поддержки и ее качество; аналитические отчеты о продажах и дополнительный функционал услуги ОФД, полезный для бизнеса.

Также в рейтинг вошли критерии, относящиеся к наличию и качеству дополнительных возможностей, решений и сервисов, полезных клиентам ОФД (офлайн и онлайн-ритейлерам).

В рамках исследования был проведен анализ наличия и качества у участников рейтинга сервиса по фискализации онлайн-платежей, ЭДО (сервиса электронного документооборота), а также решений для работы с маркированными товарами.

В соответствии с методологией, описанной агентством, все критерии, по которым проводилась оценка участников рейтинга, были выделены в ходе глубинных интервью с ритейлерами c точки зрения важности этих критериев при выборе оператора фискальных данных.

Представленность каждого из выделенных критериев с их агрегированной оценкой по цветовой шкале оценивали эксперты – ЦТО (центры технического обслуживания контрольно-кассовой техники).

Эти компании являются связующим звеном между операторами фискальных данных и ритейлерами.

ЦТO занимаются продажей, установкой и настройкой касс для ритейлеров. Они же зачастую оказывают полное сопровождение своим клиентам в части обслуживания работы касс, а также подключения и продления услуг по передаче фискальных данных.

Как правило, центры технического обслуживания сотрудничают с несколькими операторами фискальных данных. По этой причине у ЦТО большая накопленная экспертиза, позволяющая сравнивать услуги разных ОФД.

Как видно на сравнительном слайде, OFD.ru был признан лидером рейтинга по критериям, важным для потребителей.

В заключительной части исследования были отдельно отмечены преимущества сервиса различных ОФД для крупнейших и МСП ритейлеров.

OFD.ru был выделен экспертами как оператор фискальных данных, обладающий наибольшими преимуществами сервиса в части критериев, важных для крупнейших ритейлеров.

В части критериев, важных для МСП ритейлеров, OFD.ru также занял лидирующие позиции, – его отметили 100% экспертов.

Антон Румянцев, директор OFD.ru, отметил:



«Я благодарен компании MAGRAM за проведенное исследование, а экспертам, принимавшим в нем участие, – за высокую оценку OFD.ru. Мы держим постоянный фокус на развитие услуги ОФД, совершенствуем ее функционал, обрабатываем обратную связь и пожелания клиентов, разрабатываем новые сервисы, чтобы работа с нами была комфортной и эффективной».

Александр Маслов, руководитель группы развития партнерской и клиентской сети OFD.ru, прокомментировал:



«На протяжении всего 2020 года мы наблюдали, как часть наших клиентов, оффлайн-ритейлеров, начала выход на рынок e-commerce через создание собственных интернет-магазинов или организацию доставки своих товаров покупателям. Этот тренд сохраняется до настоящего времени.

Для таких клиентов OFD.ru предлагает сервис по фискализации онлайн-платежей Ferma».

В ходе исследования, проведенного MAGRAM, эксперты отметили сервис Ferma от OFD.ru за высокое качество работы и удобство управления. OFD.ru – единственная на рынке компания, которая является одновременно оператором фискальных данных и производит облачные онлайн-кассы через дочернюю компанию.

Нашим клиентам это обеспечивает возможность управления кассами и услугой по передаче фискальных данных через единый Личный кабинет клиента, что исключает необходимость сверок. Также сервис Ferma позволяет отправлять на облачную кассу до 1 млн транзакций в секунду. При этом все транзакции сохраняются, избавляя клиентов от задвоения чеков и их потери даже в периоды пиковых нагрузок».

OFD.ru (ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии») — оператор фискальных данных, созданный командой профессионалов в области IT, финансов, телекоммуникаций и расчетных технологий. Получил разрешение Федеральной налоговой службы на обработку фискальных данных и был включен в реестр ОФД в октябре 2016 года. В 2018 году OFD.ru был присоединён ФНС РФ к сети операторов электронного документооборота (ЭДО).



На фото представлен сравнительный слайд по результатам комплексного анализа всех 53 рассмотренных в исследовании критериев