 

Александр Васильев объяснил неувядающую красоту Софии Ротару

10.04.2021, 15:16, Разное
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София Ротару вот уже несколько десятилетий поражает поклонников не только своим талантом, но и вечной молодостью. Историк моды Васильев раскрыл секрет неувядающей красотой Софии Ротару.
Музыкальная карьера Софии Ротару началась еще в далеких 1960-х годах в самодеятельных коллективах народного творчества. Однако и по прошествии более полувека народная артистка СССР остается такой же неувядающей и энергичной. Многие, как поклонники, так и критики певицы отмечают, что с годами она практически не изменилась. И в свои 73 года она выглядит не хуже, чем в знаменитой картине 1971 года «Червона рута», в титрах которой она еще была указана под фамилией Ротар.

Об истоках вечной молодости исполнительницы пояснил Александр Васильев. Авторитетный стилист и историк моды считает Софию Михайловну одной из немногих артистов, которые сохранили не только стройность фигуры, но и узнаваемые черты лица. В шутку эксперт назвал виновными в этом высшие силы, помогающие пожилой женщине выглядеть моложе лет на сорок. В первую очередь, залогом моложавости, как и в целом эффектной внешности Ротару является работа ее стилистов. Именно благодаря им певица и актриса ни разу не появлялась на публике в нарядах, которые бы ей не подходили.

Так, в костюмах и платьях Софии Ротару преобладают вертикальные линии. Кроме того, все наряды звезды имеют правильную длину и долю прозрачности. Поэтому исполнительница всегда не только молода, но и элегантна, как истинная женщина. При этом София Михайловна не решается на эксперименты, оставляя все те же привычные публике длинные волосы и свободный покрой одежды.

Также ведущий шоу «Модный приговор» обратил внимание на хорошую генетику певицы. Стоит отметить, что в молодости артистка занималась легкой атлетикой и даже виндсерфингом, а в картине «Где ты, любовь?», исполняла все трюки без каскадеров, в том числе, проехавшись на мотоцикле по узкой насыпи в море.

Источник: nation-news.ru



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