Блогерка Опасность – Личное мнение
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В начале этой недели столицу накрыла весна, а супруга Элджея, вайнерка Настя Ивлеева откопала свой спортивный автомобиль.
Говорят, машина стоит 20 миллионов рублей. Правда, куплена была не новой, но это детали. Так вот, откопав автомобиль, 30-летняя тётка так обрадовалась, что сразу попала под эвакуацию.
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Видео: Телеграм
Нет, ну а что? На корыто деньги есть, а заплатить за парковку — нет. Так тоже бывает.
Издание Собеседник выяснило, что у вайнерши за 8 месяцев накоплено 199 штрафов.
Вот какой перечень нарушений приводят СМИ:
«15 превышений скорости на 60-80 км/ч (по 5000 рублей),
39 – за превышение на 40-60 км/ч (по 2000 рублей),
езда по выделенной полосе и пересечение сплошных линий».
И превышения, и встречка.
Человек явно опасен для других участников движения. Для водителей, пешеходов. Мы же все буквально на днях видели, к чему приводит превышение и выезд на встречку, правда?
К опасной Настюшке у меня нет вопросов — тут всё совершенно понятно. Приехала из депрессивно бухающей области, поработала маникюршей, научилась кривляться некрасивым лицом. Кем была, той и осталась — гопницей из зассанной подворотни.
Вопрос у меня к председателю Государственной Думы, моему давнему другу Вячеславу Володину: послушай, дорогой, может хватит уже? Я полгода пишу, что нам необходим закон, предусматривающий лишение прав за многократные нарушения.
Один раз превысила? Бывает. Два раза в месяц? Ну, наверное тоже. А если это происходит через день? А что, если каждый день? В этом случае становится ведь совершенно понятно, что такое поведение — не ошибка, не стечение обстоятельств, а образ жизни.
200 штрафов за 8 месяцев означают наплевательское отношение к ПДД, а следовательно к жизням и здоровью людей.
Мне, самому читаемому блогеру страны, реально стыдно, что блогерами сегодня называют вот эти личности. Вайнеры, тиктокеры, ютуберы, инстаграмщицы — кого только нет! И многие из них, хватанув звезду, совершенно потеряли разум. Или его и не было?
Должна быть и от них какая-то польза, я считаю. На их примере общество обязано обратить внимание на то, что творится на наших дорогах.
Я уверена, что 3 нарушения ПДД в месяц — максимальный лимит даже для тех, кто каждый день за рулём. Получаешь четвёртое? Лишение прав на год. Садишься за руль, будучи лишенцем? Получи 3 года колонии. А если вдруг ты окажешься с алкоголем или наркотиками в крови — вот тут, независимо от нарушений, должно следовать пожизненное лишение прав и 5 лет тюрьмы. С первого, подчеркну, раза.
Это — не жестокость. Это — милосердие. К тем, кого убивают на дорогах уроды. Да и к самим уродам ведь тоже — совесть их будет чиста, они не станут убийцами.
Какое наказание для Настюшки вы считаете справедливым?
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Источник: Лена Миро
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