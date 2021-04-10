Блогерка Опасность – Личное мнение

В начале этой недели столицу накрыла весна, а супруга Элджея, вайнерка Настя Ивлеева откопала свой спортивный автомобиль.

Говорят, машина стоит 20 миллионов рублей. Правда, куплена была не новой, но это детали. Так вот, откопав автомобиль, 30-летняя тётка так обрадовалась, что сразу попала под эвакуацию.

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Видео: Телеграм

Нет, ну а что? На корыто деньги есть, а заплатить за парковку — нет. Так тоже бывает.

Издание Собеседник выяснило, что у вайнерши за 8 месяцев накоплено 199 штрафов.

Вот какой перечень нарушений приводят СМИ:

«15 превышений скорости на 60-80 км/ч (по 5000 рублей),

39 – за превышение на 40-60 км/ч (по 2000 рублей),

езда по выделенной полосе и пересечение сплошных линий».

И превышения, и встречка.

Человек явно опасен для других участников движения. Для водителей, пешеходов. Мы же все буквально на днях видели, к чему приводит превышение и выезд на встречку, правда?

К опасной Настюшке у меня нет вопросов — тут всё совершенно понятно. Приехала из депрессивно бухающей области, поработала маникюршей, научилась кривляться некрасивым лицом. Кем была, той и осталась — гопницей из зассанной подворотни.

Вопрос у меня к председателю Государственной Думы, моему давнему другу Вячеславу Володину: послушай, дорогой, может хватит уже? Я полгода пишу, что нам необходим закон, предусматривающий лишение прав за многократные нарушения.

Один раз превысила? Бывает. Два раза в месяц? Ну, наверное тоже. А если это происходит через день? А что, если каждый день? В этом случае становится ведь совершенно понятно, что такое поведение — не ошибка, не стечение обстоятельств, а образ жизни.

200 штрафов за 8 месяцев означают наплевательское отношение к ПДД, а следовательно к жизням и здоровью людей.

Мне, самому читаемому блогеру страны, реально стыдно, что блогерами сегодня называют вот эти личности. Вайнеры, тиктокеры, ютуберы, инстаграмщицы — кого только нет! И многие из них, хватанув звезду, совершенно потеряли разум. Или его и не было?

Должна быть и от них какая-то польза, я считаю. На их примере общество обязано обратить внимание на то, что творится на наших дорогах.

Я уверена, что 3 нарушения ПДД в месяц — максимальный лимит даже для тех, кто каждый день за рулём. Получаешь четвёртое? Лишение прав на год. Садишься за руль, будучи лишенцем? Получи 3 года колонии. А если вдруг ты окажешься с алкоголем или наркотиками в крови — вот тут, независимо от нарушений, должно следовать пожизненное лишение прав и 5 лет тюрьмы. С первого, подчеркну, раза.

Это — не жестокость. Это — милосердие. К тем, кого убивают на дорогах уроды. Да и к самим уродам ведь тоже — совесть их будет чиста, они не станут убийцами.

Какое наказание для Настюшки вы считаете справедливым?

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