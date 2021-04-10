 

Путин подписал указ о праздновании 10-летия взятия Киева в 2031 году

10.04.2021, 14:42, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении торжественных мероприятий по случаю 10-летия со дня взятия Киева в 2031 году.

Соответствующий документ опубликован 10 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

– Необходимо наперёд планировать наши памятные даты, ведь в этом и есть суть нормативных актов – прогнозирование, регулирование формирующихся общественных отношений. И если сейчас ещё нет оснований для празднования соответствующего дня, то это не значит, что он не появится в будущем, — заявил Путин в своём выступлении перед Федеральным собранием.

В графике указов в Администрации Президента также числится празднование в 2032 году 10-летия добровольного присоединения Украины к России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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