Путин подписал указ о праздновании 10-летия взятия Киева в 2031 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении торжественных мероприятий по случаю 10-летия со дня взятия Киева в 2031 году.

Соответствующий документ опубликован 10 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

– Необходимо наперёд планировать наши памятные даты, ведь в этом и есть суть нормативных актов – прогнозирование, регулирование формирующихся общественных отношений. И если сейчас ещё нет оснований для празднования соответствующего дня, то это не значит, что он не появится в будущем, — заявил Путин в своём выступлении перед Федеральным собранием.

В графике указов в Администрации Президента также числится празднование в 2032 году 10-летия добровольного присоединения Украины к России.

—