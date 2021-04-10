 

Cardlax предлагает «стиральную машинку» для беспроводных наушников

10.04.2021, 14:30, Новости дня
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Беспроводные наушники неудобны тем, что очень быстро собирают на себе пыль и грязь, а очищать такие маленькие устройства не так-то просто. Решение проблемы предложили в компании Cardlax.

Всего за 33 американских доллара разработчик представил «стиральную машинку», специально предназначенную для очистки наушников. Внутри работает вращающаяся губка, а вместо воды с порошком используется специальный гель, который не повреждает электронику.

Как поясняют специалисты, «стиральная машинка» почти полностью очищает наушники от грязи. Вручную так не почистишь, говорят эксперты. А процедура занимает считанные минуты. Производитель рассчитывает на большой успех своего уникального изобретения.



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