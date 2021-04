ОАЭ решили отправить в космос женщину

Нура аль-Матруш станет одной из астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Премьер сообщил в Twitter, что новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.

Напомним, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на МКС с космодрома Байконур в сентябре 2019 года.