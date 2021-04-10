СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии

При генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе СССР и Япония обсуждали вариант передачи острова Шикотан и ряда прилегающих островов Малой Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на документы, которые якобы попали в его распоряжение из госархива России.

По утверждению телеканала, в 1973 году СССР в рамках заключения мирного договора с Японией, якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора между двумя странами. Документ, на который ссылается NHK, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны, передает ТАСС.

Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».

В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.

В марте премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о намерении продвигать диалог с Россией о мирном догов.

В 2019 году глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет РФ над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории.

Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции РФ по вопросу мирного договора с Японией.