Мнение: Я бы в “путины” пошел – пусть меня научат!



Здравствуйте, товарищи. Сегодня немножечко мыслей про управление страной и бизнесом. Вчера одна моя прекрасная зрительница, обязательно нахамив, иначе же не интересно, высказалась в духе – что она дескать бизнесвумен и "фишку сечет". И поэтому она бы порядок навела, чтобы государственные денежки уходили в верном направлении, а не Александре Бортич.

Но, как обычно, после нескольких моих бессовестных вопросов началась агрессия, попытки плоско пошутить и так далее. А все ведь просто.

Во-первых, разговоры, что вы знаете истину – не на этом канале. Ибо практика – лучший способ проверить теорию. Только для этого не надо быть бизнесменом, а точнее – вообще не надо. Ибо управление государством это не про бизнес. Давайте, пару примеров.

Бизнес – это стремительное сокращение расходов, тут нет места прекрасному. А потому, да, вы уже правильно поняли – пенсионеры и другие категории "неэффективных" резко пролетают мимо кассы. И не надо мне говорить, что это не правда. Или покажите, пожалуйста, где и в каких высокоэффективных организациях, например, компании Амазон – работают, вернее, наоборот – не работают, но получают много-много денег разные не самые работоспособные слои населения – молодежь, пенсионеры и т.д.

К тому же, когда мне рассказывают, что надо уравнять зарплаты директора и офис менеджера (это "техничка" по современному) – прошу уточнить, особенно, бизнесменов – как, у вас у самих получилось? И если вы зарабатываете лишь в два раза больше, чем ваш рядовой персонал – поздравляю, вы не предприниматель. Может быть вы, конечно, просто очень любите людей, но скорее всего вы банально собрали небольшой трудовой коллектив, так сказать – артель. Что, впрочем, тоже вызывает вопросы – почему вы зарабатываете в два раза больше, а не на 0,0001%?

И я ни в коем случае никого не осуждаю! Просто управлять БОЛЬШИМ бизнесом сильно сложнее, чем 2-4 людьми. А бизнесмен потому и зарабатывает больше, что несет риски, не досыпает, нервничает и так далее. Я знаю о чем говорю, нормированный рабочий день у меня был никогда – я работаю со 2 курса. И знаю тех, кто работает от звонка до звонка, неплохо устроился, но поливает власти, которые все должны и должны. Впрочем, давайте дальше.

Во-вторых, можно сколько угодно играть в теорию, но чтобы "навести порядок", да еще в такой сфере, как культура – надо не только уметь махать шашкой и подписывать царские указы. Это на словах все весело, а дай вам хоть на неделю "порулить" – вас вынесут из этого кабинета. В том числе скандалами, интригами и расследованиями.

Дядя Вова 20 лет мелкими шагами, без лозунгов, очень тихо – отстраивал нашу страну, когда с одной стороны внутри условного Кремля было не мало интересных людей, часть из которых вы просто по ТВ не видите, а с другой – наши партнеры тоже, заметив бы, резкие движения – явно бы не сидели и не смотрели. И, кстати, и сегодня, и все эти годы, вы постоянно слышите "конструктивную" критику дяди Вовы. Это так, на заметку.

Или еще пример – помните актера Евдокимова? Он хотел помочь "людям", кричал, есть такое видео, на собрании на своих замов – а ничего не менялось. Потому что "благие намерения" это не работает. Нужна система, кропотливый труд, тонкая настройка, умение решать сложные вопросы, отступать и стратегически думать. Но нахамить автору канала и написать ему гадостей тире советов – это же проще, правда?

И третье. У нас любят постоянно говорить про бизнес, только вчера слушал товарища на радио, кто рассказывал, как Илон Маск уже поднял космическую отрасль там, а у нас Роскосмос НЕ ДАЛ БЕСПЛАТНО ТЕХНОЛОГИЙ тем, кто хотел стать российским частным бизнес-космонавтом. Тут, наверное, даже добавить больше нечего.

В заключении повторюсь. Мне многое не нравится. Конечно, я не испытываю радости, когда популярные актеры, кто неплохо живет в моей стране – пишут про нее такое или говорят, что… вы поняли.

Но. Актеры могут только говорить. Страшнее тот, кто под сладкие лозунги, ав нашей стране было в 20-м веке такое два раза, развалит все вокруг, а потом скажет "Я устал, я ухожу".

Тренируйтесь, как говорил известный актер, на… управдомами. Чтобы вы слова хорошего не слышали, а одни претензии. И уволить никого нельзя, это не бизнес, и повлиять трудно – потому что социальные структуры сильно сложнее в управлении, чем пускай даже очень хорошее кафе.

И вот тогда поговорим. Впрочем, уверен, чиновники и управдомы меня сейчас поддержат.

А сегодня вечером на УспехТВ https://www.youtube.com/channel/UCIaC7KeowuyJ6JXBMifQ_gw не пропустите новый ролик про Успехи России!

Счастья вам.

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