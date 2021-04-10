Мнение: Принц Филипп в портретах маслом: весь ХХ век и его реалистические стили
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Скончался герцог Эдинбургский, сеть полна его фотографиями, и их интересно разглядывать, ибо это панорама века. Мне захотелось собрать рукотворные его портреты, что гораздо труднее, ибо во-первых, это жанр в последнюю эпоху в загоне, а во-вторых, у королевской семьи еще более консервативные требования к ним, чем у других моделей.
Худ. David Poole, Royal collection
Я собрала эту галерею, и она весьма любопытна для понимания процессов в живописи ХХ века.
(Кстати, Филиппа достаточно редко писали отдельно от супруги, равно как и фотографировали).
На его портретах, созданных в 1950-е годы, видно, какой он невероятный красавчик "англосаксонского" типа (пусть и другой национальности), голубоглазый блондин. Греческий принц, какими они бывали во времена эллинов, прямо.
Портреты этого периода, впрочем, особой гениальностью по уровню не отличаются.
Худ. Archibald Barnes.
Edward Irvine Halliday. 1955
James Ormsbee Chapin, 1957. Smithsonian
Часто одиночные (без жены) портреты Филиппа заказывают учреждения, в управлении которых он присутствует, или как почетный член. Они достаточно однотипны, и не очень хороши (на сайте artuk.org их больше). Вот один из них, в мантии.
William Oliphant Hutchison. 1955. The Royal College of Surgeons of Edinburgh
Хорош этот художник, он много работал по заказу Виндзоров.
Edward Halliday, 1948. NPG
Если видите Филиппа во весь рост, в такой позе, в мантии, ищите парный портрет жены, не прогадаете.
Edward Halliday
Некоторые совершенно невыразительные вещи, увы.
NORMAN HEPPLE
Пьетро Аннигони был популярный светский портретист, сохранивший школу парадного портрета, и по сравнению с вещами из подлеска действительно видно, что он силен.
Опять Пьетро Аннигони, тут уже он меньше скован каноном парадного портрета. Хорошая вещь
А вот интересная история в 1950-е. Дело в том, что одно из хобби Филиппа было рисование.
Вот фото за занятием.
Художник Сиго, который был его приятелем и плыл с ним на яхте "Британия", запечатлел его за этим занятием.
Edward Seago. 1956-57. Royal Collection Trust
А вот, соответственно, портрет художника Сиго, сделанный принцем Филиппом в ответ (источник истории).
Забавный набросок в парадной форме.
Felix Topolski, 1967
Эксперименты со стилем, тоже портреты, заказанные обществами, где он состоял (см. на лежащую мантию).
Harold Riley, 1971
Harold Riley. University of Salford
Бронзовые бюсты демонстрируют большую консервативность, но при этом бывают интересны по решению.
John Doubleday. 1976. Royal Marines Museum
Raphael Maklouf. 1989. Royal Society of Arts
Попытка материалом передать старение, интересно.
Franta Belsky. 1979. NPG
Орган — интересный портретист, в 80-е сделал много портретов семьи в узнаваемом стиле, неплохие.
Bryan Organ. 1983. NPG
Вот еще один парадный портрет "шефа полка", по неизменному канону.
Jemma Phipps. 2012. as Colonel in Chief of the Queen's Royal Hussars
Кажется, последний официальный портрет герцога, заказан дворцом. Такая техничная работа, я не сразу разобралась по подавшимся фрагментам, что это не фотография. Однако целиком, когда композиция стала видна, стало видно, что этот сочиненная вещь.
Ralph Heimans. 2017. Royal collection
Источник: Шакко
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