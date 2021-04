Мнение: Принц Филипп в портретах маслом: весь ХХ век и его реалистические стили

Скончался герцог Эдинбургский, сеть полна его фотографиями, и их интересно разглядывать, ибо это панорама века. Мне захотелось собрать рукотворные его портреты, что гораздо труднее, ибо во-первых, это жанр в последнюю эпоху в загоне, а во-вторых, у королевской семьи еще более консервативные требования к ним, чем у других моделей.

Худ. David Poole, Royal collection



Я собрала эту галерею, и она весьма любопытна для понимания процессов в живописи ХХ века.

(Кстати, Филиппа достаточно редко писали отдельно от супруги, равно как и фотографировали).

На его портретах, созданных в 1950-е годы, видно, какой он невероятный красавчик "англосаксонского" типа (пусть и другой национальности), голубоглазый блондин. Греческий принц, какими они бывали во времена эллинов, прямо.

Портреты этого периода, впрочем, особой гениальностью по уровню не отличаются.

Худ. Archibald Barnes.



Edward Irvine Halliday. 1955



James Ormsbee Chapin, 1957. Smithsonian



Часто одиночные (без жены) портреты Филиппа заказывают учреждения, в управлении которых он присутствует, или как почетный член. Они достаточно однотипны, и не очень хороши (на сайте artuk.org их больше). Вот один из них, в мантии.

William Oliphant Hutchison. 1955. The Royal College of Surgeons of Edinburgh



Хорош этот художник, он много работал по заказу Виндзоров.

Edward Halliday, 1948. NPG



Если видите Филиппа во весь рост, в такой позе, в мантии, ищите парный портрет жены, не прогадаете.

Edward Halliday



Некоторые совершенно невыразительные вещи, увы.

NORMAN HEPPLE



Пьетро Аннигони был популярный светский портретист, сохранивший школу парадного портрета, и по сравнению с вещами из подлеска действительно видно, что он силен.

Опять Пьетро Аннигони, тут уже он меньше скован каноном парадного портрета. Хорошая вещь



А вот интересная история в 1950-е. Дело в том, что одно из хобби Филиппа было рисование.

Вот фото за занятием.

Художник Сиго, который был его приятелем и плыл с ним на яхте "Британия", запечатлел его за этим занятием.

Edward Seago. 1956-57. Royal Collection Trust



А вот, соответственно, портрет художника Сиго, сделанный принцем Филиппом в ответ (источник истории).



Забавный набросок в парадной форме.

Felix Topolski, 1967



Эксперименты со стилем, тоже портреты, заказанные обществами, где он состоял (см. на лежащую мантию).

Harold Riley, 1971



Harold Riley. University of Salford



Бронзовые бюсты демонстрируют большую консервативность, но при этом бывают интересны по решению.

John Doubleday. 1976. Royal Marines Museum



Raphael Maklouf. 1989. Royal Society of Arts



Попытка материалом передать старение, интересно.

Franta Belsky. 1979. NPG



Орган — интересный портретист, в 80-е сделал много портретов семьи в узнаваемом стиле, неплохие.

Bryan Organ. 1983. NPG



Вот еще один парадный портрет "шефа полка", по неизменному канону.

Jemma Phipps. 2012. as Colonel in Chief of the Queen's Royal Hussars



Кажется, последний официальный портрет герцога, заказан дворцом. Такая техничная работа, я не сразу разобралась по подавшимся фрагментам, что это не фотография. Однако целиком, когда композиция стала видна, стало видно, что этот сочиненная вещь.

Ralph Heimans. 2017. Royal collection