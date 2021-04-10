Опубликован новый портрет младшей дочери королевы Нидерландов Максимы к ее дню рождения

Каждое новое фото наследников монарших семей становится предметом обсуждений и восхищений среди подданных. А королевские особы, в свою очередь, только рады поделиться снимками подросших наследников престола. Сегодня, 10 апреля, дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы – принцесса Ариана – празднует свое 14-летие. Королевский двор представил новый портрет девушки, который был сделан в одной из зал королевского дворца Нордейнде, расположенный в Гааге. Именно он используется в качестве резиденции короля с 2013 года. Автором снимка стал Мартин Бикман.

О принцессе – и, вероятно, не будущей королеве, так как она занимает лишь третье место в очереди на престол после своих сестер – известно немного. Помимо нидерландского, Ариана владеет английским и испанским языками, среди ее хобби – игра на фортепиано, верховая езда, рисование, а также хоккей. С 11 апреля 2011 года она учится в гаагской школе Bloemcampschool.

Принцесса Ариана

Напомним, наследный принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета, аргентинка по рождению, объявили о помолвке 31 марта 2001 года. Их свадьба состоялась 2 февраля 2002 года, церковная служба проводилась на нидерландском, частично на английском и испанском языках. В 2003 году принц стал королем после отречения своей матери Беатрикс. После замужества Максима получила личный титул Принцесса Нидерландов, а после восхождения мужа на престол — титул королевы-консорта Нидерландов.

У королевской четы трое детей, и все – девочки: Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория (род. 7 декабря 2003 года), Алексия Юлиана Марсела Лорентин (род. 26 июня 2005 года) и Ариана Вильгельмина Максима Инес (род. 10 апреля 2007 года). Все они родились в Гааге, носят титул принцесс и являются наследницами своего отца. Старшая дочь короля — Катарина-Амалия — первая в линии престолонаследия.

Дочери Виллема-Александра и Максимы – Катарина-Амалия, Алексия и Ариана

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми, февраль 2020 года