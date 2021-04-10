Intel выпустит собственную видеокарту

Как стало известно, американская компания Intel занята разработкой собственной видеокарты. Эксперты напоминают, что данный производитель никогда ранее не выпускал видеоадаптеры.

Скорее всего, видеокарта Intel будет официально представлена к концу текущего года. Однако на рынок она попадет уже в 2022 году, уточняют специалисты.

На сегодня инсайдеры уже слили некоторые данные о будущем устройстве в сеть. Например, стало известно о том, что флагманский вариант обеспечит частоту работы 2,2 ГГц. Видеопамять в стандарте GDDR6 получит 16 Гб. Напомним, что апрель станет для компании Intel месяцем iPad Pro и iPad mini, информация о которых также попала в Интернет еще задолго до официальной презентации.