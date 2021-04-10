Intel выпустит собственную видеокарту
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Как стало известно, американская компания Intel занята разработкой собственной видеокарты. Эксперты напоминают, что данный производитель никогда ранее не выпускал видеоадаптеры.
Скорее всего, видеокарта Intel будет официально представлена к концу текущего года. Однако на рынок она попадет уже в 2022 году, уточняют специалисты.
На сегодня инсайдеры уже слили некоторые данные о будущем устройстве в сеть. Например, стало известно о том, что флагманский вариант обеспечит частоту работы 2,2 ГГц. Видеопамять в стандарте GDDR6 получит 16 Гб. Напомним, что апрель станет для компании Intel месяцем iPad Pro и iPad mini, информация о которых также попала в Интернет еще задолго до официальной презентации.
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