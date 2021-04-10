Компания Xiaomi намерена создать процессор с поддержкой 5G

Дефицит процессоров на мировом рынке заставляет производителей электронных устройств работать над созданием собственных чипов. Не стала исключением и китайская компания Xiaomi. Здесь хотят выпустить вод своим брендом 5G-процессор для смартфонов.

Напомним, что у специалистов Xiaomi уже есть опыт в таких разработках. Так, в 2017 году компания представила чип Surge S1.

Также аналитики рынка сообщают, что такие же работы ведутся в компаниях OPPO и UNISOC. По мнению экспертов, новые мобильные процессоры станут обеспечивать частоту до 6 ГГц. Сложившаяся ситуация может коренным образом изменить глобальные цепи поставок в производстве электронных устройств, когда ныне господствующие несколько компаний утратят основную часть сбыта.