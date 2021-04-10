Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».

Тем временем в РФ завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».