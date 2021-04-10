 

Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса

10.04.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».

Тем временем в РФ завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Ермак назначил Арестовича своим советником

14.08 / Ученые Роспотребнадзора вылетели из Бейрута

27.03 / Razer превращает маску в электронный гаджет

12.10 / В Кремле отреагировали на обещание Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс

23.07 / Центр амбулаторной онкопомощи открылся по нацпроекту во Владимирской области

15.07 / Убийство военного медика на Донбассе имеет все признаки военного преступления – Шмыгаль

21.07 / Парламент обвинил британское правительство в отсутствии должного расследования действий России

27.08 / Три человека стали жертвами урагана «Лаура» в США

02.10 / ДНК-экспертизу погибшим в крушении самолета в Чугуеве фактически завершили – вице-премьер Уруский

03.04 / В мире сделали более 628 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика