Польские дипломаты посетили место крушения Ту-154М под Смоленском

Польская делегация посетила памятный знак на месте авиакатастрофы Ту-154М в Смоленской области, при которой погиб польский президент Лех Качиньский. Дипломаты возложили венки и почтили память соотечественников в мемориальном комплексе «Катынь».

«Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года. Возвращаясь в это место, мы подтверждаем, что их смерть не будет забыта, а память о каждом из них будет достойно почтена», – приводит ТАСС слова посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского.

Вместе с супругой и дочерью он зажег свечи, возложил венки и почтил память жертв. Участие в церемонии также приняли первый заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов, члены Консульского агентства Польши в Смоленске, в частности Анджей Ходкевич, и представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в России.

После возложения цветов делегация посетила мемориальный комплекс «Катынь», где почтила память более чем 4 тыс. соотечественников, расстрелянных весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР, и 8 тыс. советских граждан, ставших жертвами политических репрессий. Также члены делегации посетили экскурсию по военному кладбищу в Катынском лесу.

Между тем в годовщину катастрофы Ту-154 в Варшаве произошли столкновения с полицией.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.

Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.