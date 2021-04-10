 

Глава Евросовета пожаловался на бессонницу после скандала со стулом для главы ЕК

10.04.2021, 13:30, Новости дня
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Анкаре, и заявил, что с тех пор плохо спит по ночам.

«Я глубоко сожалею по поводу этого инцидента. Если бы можно было, я бы вернулся назад и исправил ситуацию. Это было шокирующее происшествие. Я не скрываю, что с тех пор плохо сплю по ночам. Я опасался, что, если бы как-то отреагировал [в той ситуации], то мог бы спровоцировать еще более серьезный инцидент», – цитирует ТАСС главу Евросовета.

Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.

Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».

Премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.



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