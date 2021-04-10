Глава Евросовета пожаловался на бессонницу после скандала со стулом для главы ЕК

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Анкаре, и заявил, что с тех пор плохо спит по ночам.

«Я глубоко сожалею по поводу этого инцидента. Если бы можно было, я бы вернулся назад и исправил ситуацию. Это было шокирующее происшествие. Я не скрываю, что с тех пор плохо сплю по ночам. Я опасался, что, если бы как-то отреагировал [в той ситуации], то мог бы спровоцировать еще более серьезный инцидент», – цитирует ТАСС главу Евросовета.

Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.

Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».

Премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.