Пользователь WeChat опроверг миф о пагубном излучении смартфона

Пользователь китайского портала WeChat опроверг миф о пагубном излучении смартфона и развитии раковых опухолей у тех, кто постоянно использует телефон. Для этого он обратился за помощью к научным статьям и проводимым исследованиям.

В ходе своего личного исследования пользователь WeChat не смог найти ни одного достоверного подтверждения, что использование телефона может привести к нарушениям работы организма и возникновению рака. Таким образом нет никакой опасности для здоровья от смартфона, лежащего под подушкой. Всё дело в том, что в Китае существуют ограничения по излучению от устройства. Оно не должно превышать два ватта на килограмм веса. Это ограничение делает телефон абсолютно безопасным для пользователей.

Несмотря на это, эксперты всё же не рекомендуют засыпать рядом со смартфоном. Дело не в его излучении, а в экране. Он излучает синий спектр света, который, попадя на сетчатку, сбивает биоритмы организма и препятствует подготовке ко сну. В результате человеку сложнее засыпать. Если же в течение всего четырёх недель за 30 минут до сна не использовать мобильник, то это улучшит качество и глубину сна, пишет интернет-издание NewInform.