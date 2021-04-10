Мнение: Нужны ли нам школы для талантливых детей?

Читатель прислал письмо о спецшколе, которую граждане требуют переделать в школу обычную, «прописочную». И действительно — интересы одарённых школьников кардинальным образом расходятся с интересами школьников, которые звёзд с неба не хватают. Одним хочется учиться у лучших учителей города и в окружении других умных детей, тогда как другие возмущены тем, что спецшколы высасывают сливки из обычных школ, снижая их уровень ещё сильнее.

Цитирую письмо:

Здравствуйте, Олег.

Давно читаю вас и вижу, что вам не безразлична тема образования в нашей стране. Прошу вас помочь в освещении ситуации вокруг Инженерно Технологической Школы 777.

Краткая история:

— город построил “особую” школу;

— в школу берут только по конкурсу;

— родители близлежащих домов дошли аж до Валентины Матвиенко, чтобы убрать особый статус школы и набирать в нее просто по прописке.

Сам я живу рядом со школой, на Лыжном переулке, в домах, которые как раз и бьются за отмену особого статуса. До этого мой сын учился в обычной школе. Конечно же, я вижу разницу. Конечно же, я хочу оставить особый статус. И не только потому, что мой сын там учится. Хотелось бы, чтобы в нашем городе были особые школы.

Сайт школы:

https://school777.spb.ru/

Посмотрите на набор кружков, на оборудование. На участие в олимпиадах. Статьи, которых полно:

https://m.mr-7.ru/articles/231793/

Цитата из лагеря защитников, уже скорее крик о помощи:

«Как бы это не было печально, но наша позиция пока проигрышная. Пока мы не спеша собираем подписи, митингующие уже проложили дорогу в нашу школу: они пишут, дают интервью, выдвигают требования. Городу будет проще заткнуть брешь в “образовании” нашей школой, если мы будем молчать»…

Неприятно читать статьи, в которых ради получения большего резонанса пишут ложь про нашу школу и наших детей. Столько сил, моральных, физических, эмоциональных… столько надежд и стремлений вложено, чтобы создать ту уникальную образовательную атмосферу, которая царит в нашей школе — и сейчас всё это перечеркнуть, убрать кабинеты с лабораториями и оборудованием, перекрыть финансирование, сотрудничество с вузами, поменять педсостав… все понимают родителей детей, живущих около школы. Ситуация, действительно, критическая, мы все оказались её заложниками. Что мы можем сделать сейчас – поддержать школу, показать, что нам небезразлично, что мы ценим то, чего смогла добиться школа и не хотим это терять. что думаете?

А вот из чата дома на Лыжном:

Смысл в том, чтобы сделать нашу школу обычным районным образовательным учреждением, без всяких приставок ИТШ, гимназия и т.д. А получается, что район наш, а школа для всего города? Это наша квота и наши дети по данной квоте должны в нее ходить! Вот лучше подскажите как это реализовать? Как опустить статус? Думаю после этого всякие мажоры и чинуши уйдут из нее самостоятельно.

Желающие «опустить статус школы» приводят такие аргументы:

— в районе мало школ (правда);

— школы перегружены (правда);

— некоторым детям приходится далеко ходить в школу (правда, и мы ходили);

— ИТШ 777 не перегружен, много свободных мест (не уверен, в классах по 30 человек);

— мой район, моя школа, мой ребенок должен ходить в школу возле моего дома, постройте себе школу в лесу и туда возите своих одаренных детей;

— в школе 777 учатся только дети чинуш и мажоров, посмотрите какие машины привозят детей (неправда, я не чиновник и не мажор);

— нам не нужны особые школы, в них поступают только за деньги (неправда);

— занимайтесь «селекцией» в другом районе.

Некоторые уже ищут способы прописаться рядом со школой, чтобы устроиться в неё по праву прописки. За прописку предлагают заплатить хорошую взятку.

Как полагаете, коллеги, кто тут прав? Должны ли одарённые школьники учиться в компании себе подобных, или их нужно, как удобрения, раскидывать равномерно по всему колхозному полю?