 

Возвращение Миры Тэрада из США на родину снова отложила американская бюрократия

10.04.2021, 13:22, Разное
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«Ночь была бессонной и крайне тревожной. Ее мама, я и все, кто борется за освобождение Миры Тэрады, ждали, что сегодня она окажется на родине. Все документы для депортации были готовы и вчера в 19.20 по Нью-Йоркскому времени Мира должна была сесть на самолет, который летит в Москву» — пишет в социальных сетях социолог и общественный деятель, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который занимался делом по просьбе мамы Миры, обеспокоенной и самой ситуацией, и условиями, в которых девушка ожидает освобождения. В депортационном центре отключали электричество, воду и отопление, а больных людей держали вместе со здоровыми.

«Причина по которой ее не депортировали – «инфекция», выявленная у нескольких заключенных. Предположительно, COVID-19. Однако на сто процентов мы этого не знаем. При этом, она уже болела коронавирусом и у нее выработались антитела». — уточнил Шугалей.

Он также напомнил, что россиянке, помимо прочего, пришлось спать «в ледяных камерах, где по стенам течет вода, а из еды была бутылка воды и кусочек хлеба» из-за снегопадов в США.

«И вот новое испытание – как минимум 10-ти дневный карантин. При этом я не могу отделаться от мысли, что весь процесс депортации Миры Тэрады, (а она должна была выйти на свободу еще 29 января), напоминает «показательную порку» — пишет глава ФЗНЦ.

Мира Тэрада — гражданка России, которая провела 2,5 года в тюрьме в Соединенных Штатах по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Также ей инкриминировалось распространение наркотиков, однако девушке удалось доказать, что преступления совершал ее муж, гражданин США Алет Тэрада. Мира вышла на свободу и должна была вернуться в Россию еще 29 января, однако не смогла покинуть депортационный центр, где находится по настоящее время.



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