Мнение: Письмо: “Спец по личному бренду”

Тег нужно сделать дополнительный в рубрике писем: чучело_огородное.

Автор назвала свою историю “письмо от нормальной девушки”.

Самостоятельно разбирайте.

jagodamalina

Здравствуйте, Эволюция, это письмо – попытка ответить на ваше восклицание про «напишут ли вам нормальные девушки?») Скользкий лёд, знаю, но рискну.

Уже несколько лет я пытаюсь на практике применять получаемые в блоге знания, каждый раз возвращаясь и понимая, что я мало что действительно усваиваю. Благодарю вас за возможность учиться постоянно и на протяжении стольких лет. Как лично я могу оценить свою эволюцию от рыбы (нескромно, но знак зодиака подтвердит)) Шучу, но я точно не Рапа в башне, кстати и блог я начала читать, когда «рапанов» ещё не было, низшим проявлением была рыба, если мне не изменяет память)победа над Ищейкой и Ученицей.

Осталось разобраться с Победительницей, Штурманом, сопутствующим паровозом и короной равенства: пытаюсь, но тщетно, и сейчас как раз опишу. Получается держать фокус на партнёре, развивать эмпатию. Сваливать из виду полностью, отлепляться мыслями через какое-то время сознательной изоляции (предпочитаю бан во всех-всех-всех сетях). Не присваивать сразу пока не получается 🙂 Такая простая вещь, а не получается совсем. На лазы в голову срываюсь, но всё реже и реже, ура.

Я привлекательная, спортивная, весёлая, очень активная, широкий спектр интересов от автоспорта до кулинарного искуства и бытовой философии, мне в принципе никогда не скучно и хорошо как одной, так и в паре, и в большой компании.

Последние отношения закончились ровно 2 года назад, когда я полностью осознала свою ненужность, не обошлось без уточнительного жирного вопросительного знака, но как послали – пошла. Меня отвернуло от отношений, занималась самокопанием и саморазвитием, и делами, сейчас снова проснулось желание строить отношения, но уже в другой форме, с другим распределением сил в паре. Если вкратце, хочу быть Музой мужчине. Я умею это делать – это по сути моя профессия (спец по личному бренду) и внутренняя миссия. Решила что пора уже делать счастливыми и успешными не клиентов, а любимого человека, мужа. Ищу, так сказать, желающего.

Опишу вам свои попытки за последние пару месяцев и их результаты в надежде, что ваш взгляд со стороны поможет мне убрать грубые ошибки, заранее благодарю вас за помощь.

Попытка 1.

Парень всегда при встрече высказывал мне своё восхищение: взглядом и особым отношением как к VIP-персоне. Я предполагала что это из-за моих связей с некоторыми публичными личностями, на личную «приязнь» отводила процентов 20. Вела себя дружелюбно и благодарно, и надо заметить, что всё это происходило в условиях праздников, где вокруг меня были прям хороводы. Вообще у меня часто случаются хороводы в онлайне, есть харизма, но и опять же поправочка на то, что я занимаюсь такими активностями, где мало женщин, много мужчин 🙂 но знаете ли… Как говорится, на безрыбье и я рыба 🙂 Отдаю себе в этом отчёт, но и не пользоваться ситуацией грех.

В общем, всё было на уровне «приветприветспасибо» до того момента, как он не сказал, что развелся. Раньше-то я на него не смотрела, а тут – супер отношение ко мне и не женат!!!) Пригласил меня на встречу спонтанно, я согласилась, услышала его запрос, на этот запрос (он больше в сфере работы был что ли, или это я всё в работу перевела, уже не известно, но у меня работа связана с личностью человека, поэтому сложно сказать). На следующий день проснулась – а меня гормонами шарашит. Тут я превратилась в паровоз: много текста, намёки, старалась притормозить, но… наверное не получилось.

Но по работе всё вышло, пару недель прошли в плотном общении, несколько рабочих встреч, на которых я капельку флиртовала, но в основном просто была просто умной по делу 🙂 Из-за смеси рабочего и личного всё похерилось и сдулось. Переломным моментом была вечеринка, на которую я была приглашена и он предполагал (я ниче не говорила!!), что я приду в какой-то момент, а я не смогла себя заставить туда пойти: не хотелось вечеринки, единственный повод был увидеть его, но поскольку прямого приглашения от него не было, я решила не заставлять себя идти стоять под стеночкой.

Он написал оттуда,

“тебя что не будет?”,

я написала “нет… думала никто не заметит”

он сказал “Я”

и тут же после этого я заметила, что он начал от меня морозиться (специально не читать сообщения какое-то время, заходя в мессенджер)

я сделала попытку перевести наше рабочее общение в личное на следующий день, написав ему днём в субботу вдруг пришедший в голову ответ на вопрос, который он задал мне ещё аж на той спонтанной встрече, получила сухой ответ и отлипла полностью. Но не мысленно, буду до конца откровенной: пыталась соблазнить в сториз, но это как бы не к нему обращено же и не палевно вроде бы. Сториз он мои смотрит всегда чуть ли не первым, хотя у меня их по 100 штук в день. Но, может, просто интересно (они информативные и забавные). Через какое-то время (месяц) поняв, что возможно посылала ему двойственные сигналы, послала прямой и откровенный сигнал (с оттенком дружественности и от этого немного полового равенства) по одной нашей общей теме. Пригласила. Уговаривала. Не унижалась, не палила свою личную заинтересованность. Почти уговорила, но не смог. Отлипла. Он стал пописывать первым и присылать мемчики, я отвечаю почти всегда, но на этом пока всё.

Выводы: паровоз остановить не удалось, присвоила, переоценила свою притягательность.

P.S. Пока писала письмо, позвонила знакомая и в случайно разговоре выяснилось, что парень «тащится» от меня, о чём знают люди вокруг. Искренне не понимаю, почему не происходит даже попыток начать со мной встречаться, неужели голодная пасть так широко разинута? Я вроде бы научилась за эти годы никуда не спешить, не вцепляться в одного человека, и не рассчитывать что любые отношения закончатся свадьбой ) Да я и не хотела бы так, больше всего в отношениях я люблю именно «встречаться», этот период и дальше этого не фантазирую.

Моя версия, что никогда и никому я не докажу (и вам тоже), что мои часики не тикают, как они не тикали в 30 и как не будут тикать в 60. Осталось дождаться менопаузы, может, тогда мне поверят :)) Я забыла сказать, мне 40.)

Попытка 2

В путешествии познакомилась с мужчиной на 10 лет старше. Обратил на меня внимание не сразу, а при близком общении, собственно и я тоже не сразу его рассмотрела, начали приглядываться одновременно. Он явно оказывал знаки внимания, но там опять был хоровод, он был его частью и по окончании путешествия ничего не произошло. Я написала первой через 3 дня, выслала фотки (его), пошутила, он спросил на что намекаю, я намекнула на встречу, он подхватил. Помогла выбрать место (локдаун же, но я открываю двери ресторанов). Жду теперь время 🙂 Два дня уже жду. Есть ощущение, что я его уговариваю.

Проблема этой ситуации в том, что хотя он мне максимально симпатичен и внешне и характером, но представить себе любую близость я не могу (не имею опыта с такими взрослыми мужчинами, воспринимаю как отца немного). То есть мне бы к нему присмотреться, а ему бы быть пособлазнительнее, поухаживать что ли. Но мой паровоз не дает возможности добиваться, я ж пригласила. Но не приглашая первой, я ничего не дождусь, они меня боятся (это стопудово, у меня мощный имидж свободной независимой девушки, а такое мужчины не любят, что бы кто ни говорил)))

Вывод: даже когда мне самой ещё мужчина не сильно нравится, я все равно включаю паровоз, опять наверное видится голодная пасть. Но у меня нет её! Ну правда! )) Я просто по жизни инициативный человек, всегда тяну всех гулять и веселиться.

Попытка 3

Из того же хоровода. Попал он в него когда я сделала ему комплимент, он так навострился, начал кидать взгляды взгляды, всё так очевидно было, я старалась быть ненавязчивой и воздушной как могла. Но, видимо, не смогла ))) У него был день рождения вот, сделала ему подарок (сделанный своими руками и виртуальный, всё про него, ну и чуть-чуть про то что я более глубокий человек, чем кажется во время отдыха) Опять моя подача.

Вывод: раздула из стрельбы глазками симпатию. Не весь хоровод – кавалеры. В поездке яркие и шумные женщины это прикольно, в обычной жизни такое любят не многие мужчины.

Попытка 4

Собираюсь (через время) в гости к человеку, который, простите что прозвучит по-снобски, но я как раз без снобизма стараюсь быть объективной, ниже меня на виртуальную ступеньку «по уму», то есть как с другом я бы с ним не общалась, наверное. СЗ неравномерны: в чём-то он круче, в чём-то я. Но как с мужчиной возможно (я ещё не пробовала) он даст мне то, чего мне хочется в женском плане, химия присутствует, и хоть Муза и воротит носом, я всё же думаю: «А что если планочку опустить чуууууть ниже собственного уровня?». Я, правда, делала так раньше, у меня вобще не высокая планка притязаний.. Да, я сейчас девушка-плюс, но я готова загореться, если спичка чиркнет, а глубокомысленное общение оставлю для друзей, которых у меня масса. Не знаю, хорош ли этот план, но пока что попытка не пытка. Тем более что я за всё это время после бывшего разве что целовалась 🙂 Пора лишиться девственности )

Выводы: присвоение мужчины уже на этапе «приезжай», фантазии и мечтания покоятся в бутылочке с пробочкой, и как только её открыть начнётся слив, вот прям чувствую. Стараюсь проконтролировать это. Возможно, я не вижу, как моя планка сильно завышена? Я просто не принадлежу к тем, кто считает, что раз мне 40, надо попуститься, мне очень нравится мой возраст 🙂 И я классная)) и мужчинам со мной интересно 🙂 Правда, не влюбляются. Как будто я не женщина, а классный друг с сексом. А вот мужчины попроще, кстати, воспринимают меня обычной женщиной и с ними всё обычно получается легко и романтично. А хочется такого с мужчинами посложнее.

P.S. Чтобы предвосхитить «побежала к первому встречному» хочу уточнить, что перечислила только попытки отношений, всякую х..ню и переписочки в стиле «приезжай», лайкарей или виртуальные романчики не считаю нужным приводить для разбора.

Надеюсь, попытка номер пять будет уже с новыми настройками, полученными в результате разбора. Хочется стать Русалкой ) В любом случае спасибо за внимание.