12 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ откроется выставка-продажа «Деликатесы Камчатки»

В честь Дня космонавтики, 12 апреля, на ВДНХ в павильоне «Космос» откроется выставка-продажа «Деликатесы Камчатки», сообщает официальный сайт московской мэрии.

Гостей ожидает широкий ассортимент камчатской рыбы и икры: чавыча, палтус, зубатка, нерка корюшка, марлин, белорыбица и мясо камчатского краба.

Как пояснили организаторы, мероприятие посвящено отечественной космонавтике, поэтому и цены на продукцию будут соответствующие. Часть вырученных от продажи средств получит благотворительный фонд «Подари России космос», который занимается поддержкой российских космонавтов и программ по освоению Вселенной.

Организаторы добавляют, что камчатская рыба содержит в себе полезные жиры и аминокислоты, помогающие поддерживать сильный иммунитет, поэтому приглашают посетить выставку многодетные семьи и пенсионеров. Космонавты при покупке более 10 кг рыбы и предъявлении подтверждающих документов могут рассчитывать на 10-процентную скидку.

Мероприятие откроют мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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