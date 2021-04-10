Проза Жизни Андрея Малышева

Живым словом победить

Андрей Валентинович Малышев — российский писатель по зову души, всем сердцем преданный великому Отечеству. Автор семнадцати книг, среди которых «Дожить до рассвета», «Истина лейтенанта Соколова», «Капитан Зари», «Вологодские были», «Ангелы улиц», «Раса господ», «Удерживатель», «Елена Прекрасная», «Познавая Истину».

Андрей Малышев родился на Вологодчине, в Грязовце, рос и жил в городе Сокол. Получил профессию агронома и потом всю жизнь растил прекрасные сады.

После службы в рядах Советской Армии гвардии сержант артиллерийских войск принял присягу и в качестве милиционера два десятка лет служил в Сокольском ГОВД УВД Вологодской области, пока по состоянию здоровья в звании майора милиции не вышел в отставку.

Все эти годы также находился на передовой, грудью доблестно защищал сограждан, получая ранения и травмы. Создал и возглавил добровольную внештатную объединенную поисково-спасательную группу. На своих плечах, по грудь в болотной жиже и ледяной воде, выносил живых и мертвых, без вести пропавших, из лесов, болот, водоемов. Смог спасти более сотни земляков, заблудившихся в бескрайних вологодских лесах.

За спасение людей в чрезвычайных обстоятельствах Андрей Малышев был отмечен наградами МВД и МЧС России, хотя не получил высших наград, но такова судьба истинных патриотов, радеющих о людях, а не о почестях.

Свое писательское призвание Андрей Малышев осознал очень рано. Стал писать с раннего детства — лирическую прозу, стихи, песни.

По окончании школы начал сотрудничать с региональной прессой. Первый рассказ «Сурок» был напечатан в районной газете «Сокольская правда» еще в 70-е годы прошлого века.

В дальнейшем публиковался в различных СМИ, издательствах РФ и мира. Был награжден медалями Лауреата Всесоюзного Творчества и МВД СССР.

Книги Малышева можно отыскать в бумажном и электронном виде, в государственных и частных библиотеках.

Творческая деятельность писателя была оценена по достоинству множеством общественных наград — дипломов, почетных грамот, медалей, знаков. В 2016 году Андрей Валентинович номинирован на Нобелевскую премию в области литературы от России.

Краткую биографию Малышева можно отыскать в Литературной энциклопедии Национального агентства по печати «Русский литературный центр».

Книги писателя всегда базируются на реальных фактах действительных событий, будь то повествования о героических военных годах или проникновение в противоречивую современность.

Красной нитью через все написанные строки проходит трепетное и патриотическое чувство любви к Родине и сострадания к согражданам. С различных точек Малышев рассматривает морально-нравственные аспекты отношения к подвигу.

Повесть «Бессмертный экипаж», рассказы «Пассат», «Майор», «Кнопка», «Мост» посвящены военному времени, самоотверженности и героизму советских танкистов, моряков, партизан, солдат. Они погибают, но не сдаются.

В «Ангелах улиц» показана неосязаемая связь между прошлым и настоящим, подвигами деда в военное время и внука милиционера, жертвующими собой ради спасения детей и светлого будущего.

Рассказ «Тишина» — о русском милиционере, вызвавшем огонь на себя ради спасения жителей аула и молодых новобранцев, посвящен павшим при исполнении служебных обязанностей на Кавказе.

«Истина лейтенанта Соколова», «Постовой» — описывают обычные героические будни вологодского милиционера, близкого к персонажу Монаха, наделенного высокой духовностью, близкой к божественному просветлению.

«Елена Прекрасная», «Сказ о комбате-молодце и народе-удальце» — сказки, притчи, памфлеты.

В каждой книге сквозят патриотизм, мужество, отвага, великая ответственность гражданина и человека, преемственность поколений народных героев.

Андрей Малышев не может сдержать боли и негодования перед равнодушием и самонадеянностью хищников, пришедших к власти и разбогатевших на страданиях простого народа. Тогда как простые милиционеры и воины самоотверженно встают на защиту людей, не требуя наград и почестей, и часто остаются незамеченными в своей героической скромности.

Всю свою жизнь писатель, воспевающий Вологодчину, пытался изменить мир к лучшему, сделать высокую нравственность той основой, без которой нельзя жить, подвигнуть людей задуматься и изменить свое существование для высших свершений.

Хотя бы оставаться людьми.

Редактор Т/О Неформат И. Любавская