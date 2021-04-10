Контрабандисты попытались вывезти из России партию артиллерийских снарядов под видом глушителей для Tesla

Таможенная служба пресекла попытку вывоза из России партии 125-миллиметровых снарядов артиллерийских снарядов БК-14 под видом глушителей к автомобилям Tesla.

Сотрудники заподозрили неладное, поскольку нашли на патронах стёртую маркировку.

– Товар был оформлен, как партия афтермаркет-запчастей для автомобилей Tesla, а именно – глушителей выхлопного тракта, произведённых российской фирмой из Нижнего Новгорода. Однако при детальном осмотре на них были выявлены следы стёртой маркировки, что нетипично для автомобильных запчастей. Экспертиза показала, что на самом деле через государственную границу пытались переправить 28 снарядов БК-14, – говорится в публикации ФТС.

Предполагаемые отправители объявлены в розыск, им грозит уголовная статья о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Следствию предстоит выяснить, откуда эти снаряды появились у частных лиц.

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