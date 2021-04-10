 

Меган Маркл и принц Гарри выразили свои соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

10.04.2021, 12:48, Разное
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В минувшую пятницу утром в Виндзорском замке не стало принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Супруг королевы Елизаветы II умер на 100-м году жизни. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира, и сообщения продолжают поступать. В их числе, хоть и с небольшой задержкой, оказался внук принца Филиппа. Принц Гарри и его жена Меган Маркл почтили память монарха, опубликовав заявление на официальном сайте своей организации Archewell. Сейчас сайт недоступен, а на главной странице на сером фоне можно прочесть лишь следующие строки:

Светлая память Его Королевскому Высочеству
Герцог Эдинбургский, 1921–202
Спасибо за вашу службу… Мы будем невероятно скучать.

Весь последний год Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе, занимаются благотворительностью и ждут второго ребенка. Пока неизвестно, прилетят ли они в Великобританию, чтобы проститься с Филиппом.

Как сейчас выглядит главная страница сайта Archewell

Напомним, меньше месяца назад, 16 марта, 99-летний принц Филипп был выписан из Госпиталя святого Варфоломея, куда был переведен 1 марта из Больницы короля Эдварда VII. Изначально Филипп попал в больницу из-за некой инфекции, однако чуть позже представитель Букингемского дворца добавил, что у герцога обострилось и давнее заболевание сердца. Потребовалась небольшая операция, которую Филипп перенес хорошо. Последние дни своей жизни он проходил восстановление в родных стенах рядом с Ее Величеством Елизаветой II.

Последний раз в свет герцог Эдинбургский выходил в июле прошлого года. 20 ноября прошлого года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы. А в январе супруги привились от коронавируса.

Факты из долгой и насыщенной жизни принца Филиппа можно прочитать здесь.

Меган Маркл и принц Гарри, ноябрь 2020 года

Меган Маркл и принц Гарри в Вестминстерском аббатстве, апрель 2018 года



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