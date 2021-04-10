ABC News – королева осталась одна — Великобритания скорбит в связи со смертью её супруга принца Филиппа

Муж британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет, пишет ABC News со ссылкой на заявление пресс-службы Букингемского дворца. Как отмечает телеканал, до своего столетнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца.

В эфире специальный репортаж ABC News и ведущий Джордж Стефанопулос.

Доброе утро! Мы выходим в эфир, так как в Букингемском дворце сообщили о том, что в возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы. Заявление Букингемского дворца гласит: «Её Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее».

Мэгги Рулли с репортажем из Букингемского дворца, Мэгги.

МЭГГИ РУЛЛИ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж. Совсем недавно флаг позади меня был приспущен. Заявление, сделанное Букингемским дворцом с глубоким сожалением, и то, что я стою здесь, заставляет почувствовать, что закончилась эпоха, здесь, в Великобритании, и в странах Содружества наций, после десятилетий, проведённых принцем Филиппом рядом с королевой. Пара формировала то, как Великобритания и содружество будут выглядеть сегодня. Как вы и сказали, недавно Букингемский дворец подтвердил смерть принца Филиппа. Ему было 99 лет, до своего столетнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил два месяца.



Как нам стало известно, последние дни он провёл дома, в Виндзорском замке, с королевой. Здесь он пробыл около трёх недель, вернувшись из больницы, где провёл месяц из-за операции на сердце и другой медицинской помощи.



Сейчас страна находится в трауре, задаваясь вопросом, как пройдут похороны принца Филиппа. Обычно похороны членов королевской семьи представляют собой масштабное мероприятие для всей страны, для всего Соединённого Королевства. Однако в этот раз, Джордж, всё будет несколько иначе. Мы пока ждём более подробной информации, но в связи с коронавирусными ограничениями, а в стране всё ещё действуют строгие ограничительные меры, мероприятие будет менее масштабным.



Тем не менее, Джордж, независимо от того, насколько масштабно страна почтит его память, принца Филиппа будут помнить, его наследие будут помнить. Удивительно, какую жизнь он прожил — 99 лет, и каждый год был полон событий. Герцог Эдинбургский посетил более 20 тысяч мероприятий в одиночку, совершил более двух тысяч визитов в Великобритании и за рубежом. Он столько успел за эти 99 лет, формируя то, как Соединённое Королевство и Содружество наций будут выглядеть сегодня. Так что его наследие будут помнить.



И, конечно, обращаясь к королеве, они вместе правили страной. Я думаю о ней сейчас, Джордж, потому что ей впервые придётся править страной без партнёра рядом.

Спасибо, Мэгги. Однажды принц Филипп заявил своему другу, что его судьба поддерживать жену во всём, что им предстоит.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2021 года.