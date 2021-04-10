 

Frankfurter Allgemeine – Турция списала ответственность за «софагейт» на Брюссель

10.04.2021, 12:38, Новости дня
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Тот факт, что на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось сидеть поодаль от него на диване, вызвал возмущение в Евросоюзе, пишет Frankfurter Allgemeine. Но Анкара считает, что эта критика несправедлива, ведь порядок посадки был согласован с Брюсселем. «На этой встрече мы исполнили все пожелания ЕС», — подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция считает, что ответственность за так называемый скандал «софагейт» несёт Европейский союз. Порядок, в котором сидели главы ЕС на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, вызвал недовольство у ЕС. Анкара же говорит, что эта критика несправедлива.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: На этой встрече мы исполнили все пожелания ЕС. На этой встрече высокопоставленных лиц в нашем президентском дворце был соблюдён соответствующий протокол. Порядок посадки был согласован с предложениями ЕС.

Во вторник Эрдоган принял у себя главу Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Было приготовлено всего два кресла. Их заняли Эрдоган и Мишель. Фон дер Ляйен пришлось сначала стоять, на что она произнесла: «Эм».

После этого ей пришлось сесть на диван на большом расстоянии от её собеседников. Так называемый скандал «софагейт» привёл к масштабной критике в адрес Эрдогана и турецких властей, а также к обвинениям в женоненавистничестве. Парламент ЕС требует прояснить ситуацию. Фон дер Ляйен и Мишеля собираются пригласить на пленарные обсуждения в конце апреля. Оба высокопоставленных представителя ЕС ездили в Анкару, чтобы разведать, как можно добиться улучшения сложных отношений с Турцией.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2021 года. 



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