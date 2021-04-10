 

В Японии зафиксировали пять сильных землетрясений за день

10.04.2021, 12:37, Новости дня
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Пять землетрясений, магнитуда каждого из которых превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара префектуры Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2, передает ТАСС.

Сейсмическая активность началась в этом районе с ночи пятницы, и к этому часу здесь произошло 57 землетрясений.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под океанским дном. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, однако сейсмологи предупреждают, что активность толчков может продолжаться несколько дней, сейчас изучается природа сейсмического возникновения.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, была объявлена угроза цунами.



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