На Кубани анонсировали раннее начало туристического сезона

Туристический и курортный сезон на Кубани начнется на месяц раньше, 1 мая, благодаря стабильной эпидемиологической обстановке в регионе, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«Меры [эпидбезопасности] продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая», – цитирует ТАСС Руппеля.

Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. По словам заместителя главы региона, «эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда регион посетило более 2 млн туристов, однако всплеска заболеваемости отмечено не было».

«Особенный спрос в последние годы складывается на отели категории «4 звезды» и «5 звезд». С 2019 года количество отелей «5 звезд» выросло на 30% и сегодня составляет порядка 40. Несколько новых средств размещения откроются и в сезоне 2021 года. Причем есть отельеры, которые активно перенимают опыт зарубежных коллег в части повышения сервиса и выстраивают свою политику в расчете на долгосрочные, многолетние отношения со своими гостями», – рассказал вице-губернатор.

По словам вице-губернатора, в Краснодарском крае туристам предложат новые курортные продукты.

В части развлекательной составляющей отдыха в Геленджике запланировано открытие нового аттракциона, где и дети, и взрослые смогут почувствовать атмосферу Древнего Рима. В «Сочи Парке» пройдет пасхальная неделя, а в Семигорье в мае можно будет увидеть лавандовые поля.

«В Краснодаре можно будет посетить командную квест-игру на электросамокатах в исторической части города или отправиться на экскурсию с аудиогидом по улице Коммунаров-Борзиковской, которая сохранила свой первоначальный архитектурный облик. На территории игорной зоны «Красная Поляна» начнет работу новый театр, в котором будут представлены преимущественно малые формы искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое», – сказал Руппель.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Всего в зимний сезон регион принял около 2 млн туристов.

В марте глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 марта, россияне приобрели туров на более чем миллиард рублей. Наиболее привлекательны для россиян Краснодарский край, Крым и Московская область, отметила глава Ростуризма.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» более половины россиян хотели бы отдохнуть в России.