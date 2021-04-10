 

Россия выплатила WADA взнос за 2021 год

10.04.2021, 12:37, Новости дня
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Всемирное антидопинговое агентство получило от РФ обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме, наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США и Канада.

Размер взноса РФ в 2020 году составил 1 млн 91 тыс. 877 долларов. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году РФ заплатила 1 млн 15 тыс. 977 долларов, передает ТАСС, ссылаясь на отчет антидопингового агентства.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США (2 млн 931 тыс. 923 доллара) и Канада (1млн 465 тыс. 962 доллара ). Канада, как и Россия, также уже выплатила WADA положенную сумму.

В марте Российское антидопинговое агентство выплатило  WADA 400 тыс. швейцарских франков компенсации, потраченных на разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Согласно решению CAS от 17 декабря РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере 1,27 млн долларов, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. РУСАДА также обязали выплатить штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тыс. долларов. В настоящее время стороны согласовывают размер штрафа.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.



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