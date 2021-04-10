Волочкова пожаловалась на худобу после диеты и изнутрительных тренировок

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что снова похудела. Роликом, где она предстала в купальнике, знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Волочкова считает, что стройность – это прекрасно, но в последнее время она начала резко терять вес. Вместе с килограммами уходят силы. В последнее время балерина много тренируется, к тому же в ее жизни присутствуют различные эмоциональные ситуации, сопровождающиеся стрессом.

Как и прежде, Анастасия Волочкова очень мало ест. На завтрак она употребляет полчашки горячего бульона со специями, а вечером только одно яйцо всмятку. Несмотря на отсутствие сил, балерина продолжает репетировать и готовиться к своему очередному спектаклю, который состоится 12 апреля.