 

Волочкова пожаловалась на худобу после диеты и изнутрительных тренировок

10.04.2021, 12:36, Разное
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Популярная российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что снова похудела. Роликом, где она предстала в купальнике, знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.
Волочкова считает, что стройность – это прекрасно, но в последнее время она начала резко терять вес. Вместе с килограммами уходят силы. В последнее время балерина много тренируется, к тому же в ее жизни присутствуют различные эмоциональные ситуации, сопровождающиеся стрессом.

Как и прежде, Анастасия Волочкова очень мало ест. На завтрак она употребляет полчашки горячего бульона со специями, а вечером только одно яйцо всмятку. Несмотря на отсутствие сил, балерина продолжает репетировать и готовиться к своему очередному спектаклю, который состоится 12 апреля.



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