Мнение: Письмо: “Черствый и неласковый муж”

Вот письмо в котором перепутаны щипцы и вложения, романтика и террор, любовь и ненависть.

furdiks_wife

Добрый день, уважаемая Эволюция! Очень надеюсь на разбор.

Мне 37, мужу 39. У нас трое детей, старший сын трудный в плане здоровья. Ему нужна реабилитация, поэтому с работы ушла. Занимаюсь детьми, старшим сыном 90% времени и больше ничем. Хобби нет, спорта нет. Муж очень любит детей. Он работает и обеспечивает все наши нужды, особо не вникая, я просто говорю сколько мне надо перевести и что оплатить. В вопросах быта разногласий нет. Если рассматривать семью как предприятие по выращиванию детей, то мы живем хорошо, практически баланс.

(Семья – это и есть союз ради выращивания детей и поддержки друг друга в быту. Муж автора взял на себя содержание всей семьи, детей и жены, и не просто справляется, но и щедр. То есть муж со своей стороны все делает ради баланса. Посмотрим, что делает для мужа автор)

Если рассматривать нас как пару, то все не так радужно и я не знаю, что с этим делать. Психологический климат сложный. С его стороны сильной любви никогда не было, поженились по залету. Ну и мы вообще нашли друг друга и очень подходим по любовной ОЗ. У меня до него ни отношений, ни предложений не было, а он тусовался по френдзонам у своих бывших. Я много чего делала неправильно, тянула любовь и внимание, была в минусе. Он регулярно давал мне отрицательную обратную связь, как его тяготят мои предложения совместного досуга, неприятно, как я его обнимаю, давал понять что меня слишком много в его жизни. Ну ок, в конце концов мои любовные чувства тоже прошли.

(Автор делает вид, будто осознает, что тянуть любовь и внимание – это неправильно, это издевательство над человеком и муштра. Но тут же обиженное “ну ок” и страшная месть за то, что он был не рад щипцам. Ее “любовные чувства тоже прошли”. Любовными чувствами она называет свою злобу на мужа, что не дает ей любви. Сначала злилась и тянула знаки внимания, потом окончательно разозлилась и перестала его “любить”)

Я много раз пыталась наладить нашу супружескую жизнь, имиджем занималась, всякие марафоны проходила, но результата ровно 0.

(Она занималась имиджем для мужа и муж ей в ответ должен был романтику: цветы, комплименты, восхищение. Но не дал. Самое смешное в этом всем “марафоны”. Наверное на марафонах автора научили быть такой отвратительной злой бабой. “Зай, ты этого достойна. Требуй любви, а если не дают, уходи”. К счастью, автор безработна и уходить ей с тремя детьми некуда. Поэтому просто злится и сидит)

Самая лучшая реакция это если не заметил, но может что-то ехидное сказать или что-то на тему “ну вот опять”. Он пользуется моей зависимостью, хотя я все это делаю из-за детей, чтобы семью не рушить.

(Он пользуется ее зависимостью! А не она его зависимостью от детей, ради которых он терпит ее “любовь”. Это не любовь – это ненависть – выбивать из человека романтику. Видите, друзья, насколько рапаны высоко ценят свои щипцы? Им и в голову не приходит, что это пытки. Они думают, что это их дар. Они думают, что дарят мужьям романтику. Но дарить мужу романтику – это смотреть восхищенными глазами и говорить слова благодарности и радоваться когда он приходит, улыбаться, говорить детям, что папа – самый лучший и самый красивый. Вот что такое романтика в браке. А не требовать восхищения себе, любви себе, обожания себе и своей заднице. Как думаете, почему рапаны не способны отличить “дать” от “взять”?)

В итоге, романтика ему не нужна и он даже против, но секс нужен и довольно регулярно. Без романтики это совсем неинтересно мне. Я никогда не любила секс как процесс, пока была влюблена было прикольно и приятно, а сейчас нудный и неприятный физически акт. Особенно хреново в отпуске, собственно, без детей мы вдвоем никуда не ездили, а сейчас не можем не ездить или ездить по отдельности.

(Она еще и фригидной стала от ненависти. Но многие жадные и эгоистичные женщины такие. Они и каплю тепла просто так не сцедят, им нужно за это мешок “романтики”, то есть поклонения и обожания. А вот муж действительно ее любит и дает ей самую лучшую романтику, которую можно дать в браке – влечение физическое)

Мне тяжело отказать, муж и так не доволен мной как женщиной, будет еще более хмурым и недовольным. Когда я с ним сплю, мне самой плохо. Что с этим делать?

(Убить себя об стену можно было бы, будь вы одна. Хороший был бы выход. Но детей и мужа жалко, будут плакать, так что живите уж как умеете)

И вот сейчас, возможно, ситуация изменилась или в процессе изменения. Муж всегда много работал и не стремился со мной побыть, пообщаться и обсудить что-то кроме текущих вопросов. Он работает допоздна из офиса и из дома. В последнее время сидит ночью в кабинете, переписывается с кем-то с телефона, работает за компьютером. Доступ к телефону есть, но не смотрю.

(По работе муж переписывается скорее всего. Хотя если мужчина много работает, а дома холодная, деревянная и злая, обиженная жена, ему действительно становится необходима отдушина. Но этот вряд ли себе такое позволил)

Муж, который меня не любит, возможно, нашел себе кого-то. У нас куча семейных проблем, в которых виноваты оба, но я по крайней мере не изменяю, не сливаю его никому, держу лицо перед друзьями и коллегами.

(Она никому другому не нужна, безработная, холодная, жадная, еще и с тремя детьми, неюная. Но тот факт, что она не позорится в случайных связях с равнодушными мужчинами и не позорит детей и мужа, считает своим вложением)

Он не хочет решать проблемы. Я со своей стороны что могла, то сделала. Хоть мои чувства прошли, я не могу смотреть как мой черствый и неласковый муж любит другую. Как мне на это реагировать?

(Почему она не видит, что черствая и неласковая, ненавидящая мужа здесь она? Как думаете?)

Спасибо за ваше время.