Младшая дочь летчика Чкалова стала жертвой телефонных мошенников

Младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга оказалась жертвой мошенников, женщина перевела злоумышленникам больше 23 млн рублей, сообщают СМИ.

Чкаловой позвонил неизвестный и сообщил, что является старшим лейтенантом следственного отдела. Он заявил, что ее данные утекли в Сеть и теперь мошенники могут завладеть ее средствами, передает РЕН ТВ.

Злоумышленник заявил, что женщине необходимо перевести средства на безопасный счет. В итоге она перевела деньги на указанные им реквизиты.

Сообщается, что Чкалова перевела мошенникам 23 млн 300 тыс. рублей.

Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).

Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон).

Ранее Банк РФ предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда.

При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.

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